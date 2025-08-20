Defesa israelita confirma mobilização de 60 mil reservistas para ocupar cidade de Gaza

O Ministério da Defesa israelita aprovou a mobilização de 60 mil reservistas para a tomada da cidade de Gaza, no norte do enclave costeiro palestiniano, confirmou à Agência France Presse fonte governamental.

De acordo com o Ministério da Defesa, o ministro Israel Katz "aprovou o plano de ataque" contra a maior cidade do território palestiniano tendo convocado "os reservistas necessários para a missão".

Segundo a Agência France Presse (AFP) vão ser mobilizados 60 mil reservistas.

Por outro lado, a mesma fonte disse ainda à Agência France Presse que o ministro Israel Katz aprovou os "preparativos humanitários" para a retirada da população da cidade de Gaza.

As primeiras informações sobre a mobilização dos reservistas foram noticiadas na edição de hoje do jornal israelita Maariv.

Segundo o jornal mais de 60 mil reservistas vão receber hoje ordens para se apresentarem nas unidades militares nas próximas duas semanas, enquanto outros 70 mil efetivos devem prolongar o serviço por mais "30 ou 40 dias".

A decisão do ministro da Defesa, Israel Katz, sobre a mobilização dos reservistas ocorre 48 horas depois de o Hamas ter aceitado uma nova proposta dos mediadores — Egito, Qatar e Estados Unidos — para uma trégua de 60 dias com a libertação de reféns "em duas fases".

Israel ainda não respondeu formalmente, mas uma fonte governamental disse à AFP que o Governo de Benjamin Netanyahu "não alterou" a política e continua a "exigir a libertação" de todos os reféns "de acordo com os princípios estabelecidos pelo gabinete para pôr fim à guerra".

Israel anunciou no início do mês que se preparava para "assumir o controlo" da cidade de Gaza e dos campos de refugiados com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar as pessoas sequestradas durante o ataque do movimento palestiniano, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou no final da semana passada que tinha adotado o novo plano que foi aprovado pelo Gabinete de Segurança, para a nova fase de operações na Faixa de Gaza.

Segundo a AFP, o Exército israelita conquistou na semana passada "aproximadamente 75% do território palestiniano em mais de 22 meses de guerra", intensificou os ataques e operações terrestres na cidade de Gaza e nos campos de refugiados da zona, "considerados os últimos bastiões do Hamas".

Por outro lado, de acordo com o portal israelita Walla, citado pela AFP, "a Divisão 99 (do Exército de Israel) está prestes a concluir a conquista do bairro de Zeitoun" na cidade de Gaza, tendo como "próximo alvo" o bairro vizinho de Sabra.