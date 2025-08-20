Menu
França

Detido alegado “serial-killer” em Paris

20 ago, 2025 - 22:38 • Ricardo Vieira

Quatro corpos foram retirados do rio Sena, na zona da capital francesa.

A+ / A-

Um homem de 24 anos foi detido esta quarta-feira pela polícia francesa, por suspeita de homicídio de quatro pessoas encontradas no rio Sena, em Paris.

O alegado serial-killer está sob custódia policial na capital francesa para interrogatório, enquanto decorre a investigação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira vítima foi encontrada a 13 de agosto, por um transeunte, perto de uma ponte, em Choisy-le-Roi, um subúrbio no sudeste de Paris.

O corpo estava há pouco tempo na água e pertencia a um homem de 40 anos, residente naquela área.

No mesmo dia, a polícia encontrou mais três corpos na mesma zona do rio Sena.

Uma das vítimas foi estrangulada e outra tinha marcas de violência, de acordo com o Ministério Público.

Estes três corpos estavam em avançado estado de decomposição, adiantaram os procuradores, que até ao momento não encontraram ligação entre as vítimas.

As causas dos homicídios não são conhecidas. A investigação continua.

