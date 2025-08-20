Drone militar com explosivos ​faz estragos em aldeia na Polónia

O rebentamento partiu vidros de várias casas, mas não provocou feridos, noticiou a agência de notícias PAP.

“A análise da explosão indica que o objeto é, muito provavelmente, um drone militar”, disse aos jornalistas o procurador regional de Lublin, Grzegorz Trusiewicz, acrescentando que terá sido danificado por explosivos.

O incidente aconteceu na aldeia de Osiny, na província de Lublin, a pouco mais de 100 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e a cerca de 90 quilómetros da Bielorrússia.

Um objeto voador que atingiu e incendiou um campo de milho e causou estragos numa aldeia no leste da Polónia era um drone militar , segundo as conclusões preliminares da investigação, anunciou esta quarta-feira um procurador polaco.

A polícia informou ter encontrado destroços queimados de metal e plástico no local, além de uma área de 8 a 10 metros de milho queimado em redor do ponto de impacto.

“Estava no meu quarto por volta da meia-noite quando ouvi um estrondo. Explodiu tão alto que a casa inteira tremeu”, contou o residente local Pawel Sudowski ao site noticioso Lukow.tv.

As sirenes de ataque aéreo soaram durante cerca de uma hora nas regiões ucranianas de Volyn e Lviv, logo após a meia-noite, segundo mensagens das forças armadas no Telegram. No entanto, os governadores regionais disseram não ter havido registo de ataques.

A agência estatal PAP citou uma fonte próxima do Ministério da Defesa segundo a qual o drone transportava uma pequena carga explosiva, sendo provavelmente um engodo.



A Polónia tem estado em alerta máximo para objetos que entram no seu espaço aéreo desde que um míssil ucraniano atingiu a aldeia de Przewodow, no sul do país, em 2022, matando duas pessoas.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Polónia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou que o incidente é semelhante a casos de drones russos que entraram na Lituânia e na Roménia, podendo estar ligado às negociações para o fim da guerra na Ucrânia.

“Não devemos excluir uma ligação entre as atuais conversações de paz nos Estados Unidos, promovidas pelo Presidente Trump, e as ações provocatórias da Federação Russa”, disse o governante.

A embaixada russa em Varsóvia não respondeu de imediato a um pedido de comentário enviado por email.

Na segunda-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se na Casa Branca com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, e aliados europeus, após ter encontrado o Presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira anterior, no Alasca.