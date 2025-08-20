Forças dos EUA realizam operação no norte da Síria contra alvo do Estado Islâmico

Tropas norte-americanas participaram esta quarta-feira de madrugada numa operação no noroeste da Síria contra um membro do grupo Estado Islâmico (EI), disseram um responsável dos EUA e uma fonte de segurança síria.

Uma segunda fonte síria e o canal estatal Al-Ikhbariya referiram que o alvo foi morto quando tentava escapar.

Esta foi a segunda operação conhecida de tropas dos EUA no norte da Síria desde a queda do antigo presidente Bashar al-Assad, em dezembro. O governo liderado por islamistas que lhe sucedeu prometeu impedir o ressurgimento do EI e integra a coligação internacional anti-EI, liderada pelos Estados Unidos.

Não foi divulgado quem era o membro do EI visado esta quarta-feira. O responsável norte-americano disse tratar-se de um “alvo de alto valor”. A primeira fonte síria afirmou que era um cidadão iraquiano casado com uma francesa, sem que se soubesse o paradeiro desta. O Pentágono não quis comentar.

Segundo fontes sírias e moradores, a operação começou por volta das 2h00 (12h00 em Lisboa) na cidade de Atmeh, província de Idlib.

Helicópteros e drones deram cobertura aérea, disseram uma fonte de segurança síria e residentes. Forças locais sírias montaram um cordão em redor do bairro, mas foram os militares norte-americanos a realizar o assalto, acrescentou a segunda fonte.

Abdelqader al-Sheikh, vizinho, contou que estava acordado com o filho quando ouviu barulho no quintal ao lado: “Gritei: ‘quem é?’ e começaram a falar comigo em inglês, dizendo para levantar as mãos”, disse à Reuters.

Segundo ele, as forças permaneceram nos telhados das casas vizinhas durante cerca de duas horas e foi possível ouvir alguém nas proximidades a falar árabe com sotaque iraquiano.

Em julho, o Pentágono anunciara uma operação na província de Alepo que resultou na morte de um dirigente sénior do EI e de dois filhos adultos ligados ao grupo.

A província de Idlib tem sido durante anos um refúgio para dirigentes do Estado Islâmico. Foi aí que forças norte-americanas mataram o líder Abu Bakr al-Baghdadi, em 2019, na aldeia de Barisha, e o seu sucessor, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, em Atmeh, em 2022.