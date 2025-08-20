Guerra na Ucrânia: Pelo menos 14 feridos em ataque russo na região de Sumy

20 ago, 2025 - 08:41 • Olímpia Mairos
Pelo menos 14 pessoas, incluindo uma família com três crianças, ficaram feridas num ataque russo durante a noite na região norte de Sumy, na Ucrânia, informou a primeira-ministra ucraniana esta quarta-feira, citada pela Reuters.
“A Rússia continua a manifestar os seus medos através de atos de puro terrorismo em toda a Ucrânia, mais uma vez visando as casas de famílias e as suas crianças adormecidas”, escreveu Yulia Svyrydenko na Rede Social X.
De acordo com a primeira-ministra ucraniana, entre as regiões alvo durante a noite “estava Okhtyrka, na região de Sumy, onde um bairro residencial foi atingido”.
“Treze casas particulares foram destruídas e 14 pessoas foram hospitalizadas — incluindo uma família com três crianças: meninos de cinco meses, quatro anos e seis anos”, escreve Yulia Svyrydenko.