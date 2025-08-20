Irão: ainda não chegou o momento para negociações nucleares "eficazes" com os EUA

20 ago, 2025 - 15:32 • Reuters
O Irão considera que ainda não chegou o momento para realizar negociações nucleares "eficazes" com os Estados Unidos, afirmou esta quarta-feira o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que Teerão não cortará totalmente a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).
As conversações entre Teerão e Washington, destinadas a conter as ambições nucleares da República Islâmica, foram suspensas após os ataques norte-americanos e israelitas contra instalações nucleares iranianas em Junho.
Desde então, os inspetores da AIEA não conseguiram aceder às infraestruturas nucleares iranianas, apesar de o diretor-geral, Rafael Grossi, ter reiterado que as inspeções são essenciais. “Na minha opinião, ainda não atingimos o ponto de maturidade que permita negociações eficazes com os EUA”, declarou Abbas Araqchi, em declarações divulgadas pelos média estatais.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiram que não hesitarão em atacar novamente o Irão caso este retome o enriquecimento de urânio, considerado uma possível via para o desenvolvimento de armas nucleares.
O Irão, que nega qualquer intenção de fabricar armas atómicas, prometeu uma resposta firme a essas ameaças.
As potências europeias já avisaram que poderão ativar o mecanismo de retoma automática de sanções das Nações Unidas (“snapback”) se Teerão não regressar à mesa das negociações. Araqchi disse que poderá ocorrer um encontro com representantes europeus nos próximos dias, mas sublinhou que “ainda não existe uma base para negociações”.
No mês passado, o parlamento iraniano aprovou legislação que suspende a cooperação com a AIEA, estipulando que futuras inspeções apenas poderão ocorrer com a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional.
A medida foi tomada depois de Teerão acusar a agência de ter facilitado os ataques dos EUA e de Israel, ao publicar a 31 de Maio um relatório que levou o Conselho de Governadores da AIEA a declarar o Irão em incumprimento das suas obrigações de não proliferação.
Araqchi insistiu esta quarta-feira que Teerão não está a cortar totalmente os laços com a agência:
“O regresso dos inspetores será possível de acordo com a lei aprovada pelo parlamento, ou seja, com autorização do Conselho Supremo de Segurança Nacional… Portanto, não estamos a dizer que cortamos absolutamente a cooperação com a agência.”
O ministro falou dois dias depois de um porta-voz da diplomacia iraniana ter afirmado que Teerão continuará o diálogo com a AIEA e que provavelmente haverá uma nova ronda de negociações nos próximos dias.