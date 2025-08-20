Irão: ainda não chegou o momento para negociações nucleares "eficazes" com os EUA

O Irão considera que ainda não chegou o momento para realizar negociações nucleares "eficazes" com os Estados Unidos, afirmou esta quarta-feira o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que Teerão não cortará totalmente a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

As conversações entre Teerão e Washington, destinadas a conter as ambições nucleares da República Islâmica, foram suspensas após os ataques norte-americanos e israelitas contra instalações nucleares iranianas em Junho.

Desde então, os inspetores da AIEA não conseguiram aceder às infraestruturas nucleares iranianas, apesar de o diretor-geral, Rafael Grossi, ter reiterado que as inspeções são essenciais. “Na minha opinião, ainda não atingimos o ponto de maturidade que permita negociações eficazes com os EUA”, declarou Abbas Araqchi, em declarações divulgadas pelos média estatais.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiram que não hesitarão em atacar novamente o Irão caso este retome o enriquecimento de urânio, considerado uma possível via para o desenvolvimento de armas nucleares.

O Irão, que nega qualquer intenção de fabricar armas atómicas, prometeu uma resposta firme a essas ameaças.

As potências europeias já avisaram que poderão ativar o mecanismo de retoma automática de sanções das Nações Unidas (“snapback”) se Teerão não regressar à mesa das negociações. Araqchi disse que poderá ocorrer um encontro com representantes europeus nos próximos dias, mas sublinhou que “ainda não existe uma base para negociações”.

Cooperação com AIEA

No mês passado, o parlamento iraniano aprovou legislação que suspende a cooperação com a AIEA, estipulando que futuras inspeções apenas poderão ocorrer com a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

A medida foi tomada depois de Teerão acusar a agência de ter facilitado os ataques dos EUA e de Israel, ao publicar a 31 de Maio um relatório que levou o Conselho de Governadores da AIEA a declarar o Irão em incumprimento das suas obrigações de não proliferação.

Araqchi insistiu esta quarta-feira que Teerão não está a cortar totalmente os laços com a agência:

“O regresso dos inspetores será possível de acordo com a lei aprovada pelo parlamento, ou seja, com autorização do Conselho Supremo de Segurança Nacional… Portanto, não estamos a dizer que cortamos absolutamente a cooperação com a agência.”

O ministro falou dois dias depois de um porta-voz da diplomacia iraniana ter afirmado que Teerão continuará o diálogo com a AIEA e que provavelmente haverá uma nova ronda de negociações nos próximos dias.