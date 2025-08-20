Menu
​Médio Oriente

Israel exige libertação de todos os reféns para cessar-fogo em Gaza

20 ago, 2025 - 20:16 • Ricardo Vieira, com Reuters

A posição de Israel é conhecida dias depois de o Hamas aceitar a proposta do Qatar e do Egito para uma trégua de 60 dias.

Israel exige a libertação de todos os reféns para aceitar um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, avançou esta quarta-feira a comunicação social israelita.

O ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, encontrou-se esta quarta-feira, em Paris, com diplomatas do Qatar, que estão a mediar as negociações com o grupo palestiniano.

Ron Dermer disse que Israel só aceita a proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza se o Hamas libertar todos os reféns em cativeiro desde outubro de 2023.

A informação foi avançada por um jornalista do Canal 12 de Israel, citado pela agência Reuters.

A posição de Israel é conhecida dias depois de o Hamas aceitar a proposta do Qatar e do Egito para uma trégua de 60 dias.

Entretanto, as forças armadas de Israel iniciaram esta quarta-feira uma operação militar para ocupar a cidade de Gaza.

Israel entrou na primeira fase do plano de ataque à cidade de Gaza após confrontos com o Hamas, disse um porta-voz militar citado pela agência Reuters.

