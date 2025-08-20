Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel inicia operação militar para ocupar cidade de Gaza

20 ago, 2025 - 17:25 • Ricardo Vieira, com Reuters

As forças israelitas já controlam os arredores da cidade de Gaza, disse um porta-voz militar.

A+ / A-

As forças armadas de Israel iniciaram esta quarta-feira uma operação militar para ocupar a cidade de Gaza.

Israel entrou na primeira fase do plano de ataque à cidade de Gaza após confrontos com o Hamas, disse um porta-voz militar citado pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As forças israelitas já controlam os arredores da cidade de Gaza, disse porta-voz militar, Effie Defrin, aos jornalistas.

A operação começou no dia em que o Ministério da Defesa israelita aprovou a mobilização de 60 mil reservistas para a tomada da cidade de Gaza, no norte do enclave costeiro palestiniano, confirmou à Agência France Presse fonte governamental.

“Uma busca mortal”: 1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza, diz a ONU
“Uma busca mortal”: 1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza, diz a ONU

De acordo com o Ministério da Defesa, o ministro Israel Katz "aprovou o plano de ataque" contra a maior cidade do território palestiniano tendo convocado "os reservistas necessários para a missão".

Por outro lado, a mesma fonte disse ainda à Agência France Presse que o ministro Israel Katz aprovou os "preparativos humanitários" para a retirada da população da cidade de Gaza.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita ordenou esta quarta-feira a redução do tempo previsto para derrotar o Hamas na Faixa de Gaza.

O Governo de Benjamin Netanyahu não especificou os novos prazos para a ocupação das zonas controladas pelo grupo terrorista palestiniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 20 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?