Israel inicia operação militar para ocupar cidade de Gaza

As forças armadas de Israel iniciaram esta quarta-feira uma operação militar para ocupar a cidade de Gaza.

Israel entrou na primeira fase do plano de ataque à cidade de Gaza após confrontos com o Hamas, disse um porta-voz militar citado pela agência Reuters.



As forças israelitas já controlam os arredores da cidade de Gaza, disse porta-voz militar, Effie Defrin, aos jornalistas.

A operação começou no dia em que o Ministério da Defesa israelita aprovou a mobilização de 60 mil reservistas para a tomada da cidade de Gaza, no norte do enclave costeiro palestiniano, confirmou à Agência France Presse fonte governamental.

De acordo com o Ministério da Defesa, o ministro Israel Katz "aprovou o plano de ataque" contra a maior cidade do território palestiniano tendo convocado "os reservistas necessários para a missão".

Por outro lado, a mesma fonte disse ainda à Agência France Presse que o ministro Israel Katz aprovou os "preparativos humanitários" para a retirada da população da cidade de Gaza.



