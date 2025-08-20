Rússia diz que negociações sobre segurança da Ucrânia sem Moscovo são uma "estrada para lado nenhum"

A Rússia afirmou esta quarta-feira que as tentativas de resolver questões de segurança relacionadas com a Ucrânia sem a sua participação representam uma "estrada para lado nenhum", deixando um aviso ao Ocidente, que procura definir garantias para a futura proteção de Kiev. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, criticou em particular o papel dos líderes europeus que se reuniram na segunda-feira, na Casa Branca, com o Presidente dos EUA, Donald Trump, e com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir garantias de segurança destinadas a pôr fim a uma guerra que já dura há três anos e meio. Lavrov disse que a Rússia defende garantias "verdadeiramente fiáveis" para a Ucrânia e sugeriu que estas poderiam basear-se num esboço de acordo discutido entre as partes em conflito em Istambul, em 2022, nas primeiras semanas da guerra. Na altura, Kiev rejeitou a proposta por considerar que conferia a Moscovo um poder de veto efetivo sobre qualquer resposta militar em sua defesa.



“Não podemos concordar com o facto de agora se propor resolver questões de segurança, de segurança coletiva, sem a Federação Russa. Isso não vai funcionar”, afirmou Lavrov numa conferência de imprensa conjunta após reunir-se com o homólogo da Jordânia. “Estou certo de que no Ocidente, e sobretudo nos Estados Unidos, compreendem perfeitamente que discutir seriamente questões de segurança sem a Federação Russa é uma utopia, é uma estrada para lado nenhum.” As declarações sublinham a exigência de Moscovo para que os governos ocidentais dialoguem diretamente com a Rússia sobre a segurança da Ucrânia e da Europa, algo que acusa o Ocidente de ter recusado até agora. Esta semana, Moscovo reiterou igualmente a sua rejeição categórica de "qualquer cenário que envolva a presença de tropas da NATO na Ucrânia". "Desajeitados" europeus Lavrov acusou os líderes europeus que estiveram em Washington de promoverem “uma escalada bastante agressiva da situação, tentativas desajeitadas e, no geral, antiéticas, de alterar a posição da administração Trump e do próprio presidente dos EUA… Não ouvimos quaisquer ideias construtivas da parte dos europeus”.

