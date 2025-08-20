Sobe para 739 número de mortos no Paquistão devido a monções

20 ago, 2025 - 09:41 • Lusa
As chuvas torrenciais das monções no Paquistão já causaram 739 mortos desde o início da temporada, com 32 vítimas só nas últimas horas, refere-se no último relatório da autoridade de gestão de desastres paquistanesa.
O documento dá conta ainda de 958 feridos na sequência das fortes chuvas.
Karachi, capital financeira do país, encontra-se paralisada. A metrópole portuária, a mais populosa do Paquistão, tem as ruas inundadas e centenas de veículos retidos.
A situação obrigou o governo provincial de Sindh a declarar um feriado público para impedir as deslocações.
Só em Karachi, os serviços de socorro confirmaram à agência de notícias Efe a morte de pelo menos 10 pessoas por afogamento, eletrocussão e na sequência da queda de muros.
Embora a emergência se concentre atualmente no sul, a província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, continua a ser a região mais atingida, com 437 mortes.
As equipas de salvamento continuam a procurar mais de 100 pessoas desaparecidas após as inundações do fim de semana.
A nível nacional, o impacto das chuvas danificou ou destruiu cerca de 3.000 casas, causou a perda de mais de mil cabeças de gado e afetou mais de 450 quilómetros de estradas e 152 pontes.
O país, o quinto mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.