Sobe para 739 número de mortos no Paquistão devido a monções

20 ago, 2025 - 09:41 • Lusa

Karachi, capital financeira do país, encontra-se paralisada. A metrópole portuária, a mais populosa do Paquistão, tem as ruas inundadas e centenas de veículos retidos.

A+ / A-

As chuvas torrenciais das monções no Paquistão já causaram 739 mortos desde o início da temporada, com 32 vítimas só nas últimas horas, refere-se no último relatório da autoridade de gestão de desastres paquistanesa.

O documento dá conta ainda de 958 feridos na sequência das fortes chuvas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A situação obrigou o governo provincial de Sindh a declarar um feriado público para impedir as deslocações.

Só em Karachi, os serviços de socorro confirmaram à agência de notícias Efe a morte de pelo menos 10 pessoas por afogamento, eletrocussão e na sequência da queda de muros.

Embora a emergência se concentre atualmente no sul, a província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, continua a ser a região mais atingida, com 437 mortes.

As equipas de salvamento continuam a procurar mais de 100 pessoas desaparecidas após as inundações do fim de semana.

A nível nacional, o impacto das chuvas danificou ou destruiu cerca de 3.000 casas, causou a perda de mais de mil cabeças de gado e afetou mais de 450 quilómetros de estradas e 152 pontes.

O país, o quinto mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.

