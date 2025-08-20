"Traído" por microfone. Putin "quer fazer um acordo por mim", diz Trump a Macron

20 ago, 2025 - 08:22 • Olímpia Mairos , com Lusa
Um microfone aberto registou, na segunda-feira, uma pequena conversa entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da França sobre a possibilidade de Vladimir Putin aceitar fazer um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Donald Trump foi apanhado a dizer a Emmanuel Macron que acha que Putin “quer fechar um acordo” por sua causa.
“Acho que ele quer fazer um acordo”, sussurrou Trump ao Presidente francês, Emmanuel Macron, no Salão Leste, num momento que foi captado pelas câmaras de televisões como a Fox News. “Acho que ele quer fazer um acordo por mim, entende? Por mais louco que pareça”, disse Trump.
Os principais líderes europeus reuniram-se na Casa Branca, na segunda-feira, após a reunião de Trump com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na esperança de intermediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.
Trump falou com os líderes europeus depois da sua reunião com Zelensky, que incluiu discussões sobre “garantias de segurança para a Ucrânia, que seriam fornecidas por vários países europeus, em coordenação com os Estados Unidos da América”, escreveu Trump na Truth Social, na segunda-feira, sobre a reunião.
Já a primeira-ministra italiana está a ser alvo de críticas em Itália, depois da divulgação de vídeos da cimeira de quinta-feira em Washington, nos quais admitiu a outros líderes que evita falar à imprensa italiana.
Giorgia Meloni foi "apanhada" pelas câmaras a confidenciar que, ao contrário do anfitrião, não gosta de falar à imprensa e, posteriormente, a aconselhar Trump a não permitir perguntas dos jornalistas.
Num vídeo divulgado pela agência de notícias Associated Press (AP), na terça-feira, divulgado pelo jornal italiano La Stampa, com recolha de imagens dos nove líderes sentados à mesa na Casa Branca - e os microfones abertos -, é possível ouvir a certo momento o Presidente finlandês, Alexander Stubb, mostrar-se surpreendido por ser permitida a presença de jornalistas na sala, ao que Meloni, sentada ao lado de Trump, respondeu: “mas ele [Trump] adora, ele adora sempre. Já eu nunca quero falar com a imprensa italiana”.