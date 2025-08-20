Menu
EUA

Trump exige demissão da governadora da Fed Lisa Cook

20 ago, 2025 - 16:57 • Reuters

Trump tem criticado repetidamente a Fed e o seu presidente, Jerome Powell, pelas taxas de juro de referência, apelando a cortes significativos.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu esta quarta-feira a demissão da governadora da Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, citando um apelo do diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA) ao Departamento de Justiça para investigar Cook por alegada fraude hipotecária.

Os porta-vozes da Fed e de Lisa Cook não responderam aos pedidos de comentário.

“Cook deve demitir-se, já!!!” escreveu Trump na sua rede social, nas mais recentes declarações que visam remodelar a composição do banco central norte-americano.

O diretor da FHFA, Bill Pulte, fez as acusações numa publicação na rede X, alegando que Cook declarou como residência principal um apartamento em Atlanta, apesar de ter contraído um empréstimo hipotecário para a sua casa em Michigan, igualmente registada como residência principal.

Pulte publicou também parte da sua carta dirigida à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, onde afirmava que a FHFA tinha obtido documentos hipotecários de Cook, referindo dois empréstimos datados de Junho e Julho de 2021.

“Ela tem de se demitir porque o que fez é motivo para demissão”, escreveu Pulte noutra publicação.

Trump tem criticado repetidamente a Fed e o seu presidente, Jerome Powell, pelas taxas de juro de referência, apelando a cortes significativos. O presidente norte-americano também já insinuou várias vezes a possibilidade de afastar Powell, no âmbito dos seus esforços para remodelar o organismo de política monetária.

No início deste mês, Trump nomeou Stephen Miran, presidente do Conselho de Assessores Económicos, para completar o mandato deixado em aberto pela saída inesperada da governadora Adriana Kugler.

