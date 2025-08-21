Antártida corre risco de mudanças abruptas com "consequências catastróficas", alertam especialistas

A Antártida corre o risco de mudanças abruptas e potencialmente irreversíveis no gelo, no oceano e nos ecossistemas com "consequências catastróficas" para as próximas gerações, indica um estudo divulgado esta quarta-feira na revista científica Nature. O novo trabalho de investigadores da Universidade Nacional Australiana (ANU) e da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW), em colaboração com cientistas de cada um dos principais centros de investigação da Austrália no continente do Polo Sul, assinala que, a menos que sejam tomadas medidas urgentes para conter as emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE), as mudanças terão implicações muito significativas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A equipa de investigação defende que as grandes e abruptas mudanças em curso na Antártida estão "interligadas", colocando ainda mais pressão sobre o clima global, o nível do mar e os ecossistemas, refere um comunicado sobre o estudo divulgado pela ANU. Segundo os investigadores, a Camada de Gelo da Antártida Ocidental (WAIS) corre sérios riscos de colapso, já que continuam a subir os níveis globais de dióxido de carbono (CO2), o principal gás com efeito de estufa.

O estudo adverte que a derrocada da WAIS provocaria a subida do nível do mar "em mais de três metros", ameaçando as cidades e as comunidades costeiras do mundo. Um colapso deste tipo teria "consequências catastróficas para as gerações futuras", salientou a principal autora do estudo Nerilie Abram, cientista chefe da Divisão Antártica Australiana (AAD), citada no comunicado. "Já foram detetadas mudanças rápidas no gelo, nos oceanos e nos ecossistemas da Antártida, e isto deverá piorar a cada fração de grau de aquecimento global", disse Nerilie Abram, que realizou este trabalho quando era professora de Ciência do Clima na ANU. A cientista precisou que a perda de gelo marinho tem efeitos em cadeia, como tornar as plataformas de gelo flutuantes em torno do continente mais suscetíveis aos danos causados pelas ondas, sendo que a perda destas pode tornar-se imparável em breve. Também altera a quantidade de calor solar retido no sistema climático, o que poderá agravar o aquecimento na região. "O declínio do gelo marinho da Antártida e a desaceleração da circulação profunda no Oceano Antártico estão a mostrar sinais preocupantes de serem mais suscetíveis a um clima mais quente do que se pensava anteriormente", indicou.