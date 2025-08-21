“Bola de fogo” ilumina céu do Japão sobre vulcão Sakurajima

As imagens mostram a bola de fogo a cruzar o horizonte e a iluminar a paisagem por alguns segundos. Moradores relataram que a luz intensa chegou a clarear ruas e construções próximas.

O fenómeno foi registado por uma camara de monotorização instalada no topo de um prédio e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, chamando a atenção de moradores e entusiastas da astronomia.

Uma "bola de fogo" iluminou a noite sobre o vulcão Sakurajima, no Japão, nesta terça-feira, surpreendendo a população.

Em declarações à Reuters, Toshihisa Maeda, diretor do Museu Espacial de Sendai, descreveu a “bola de fogo” como um fenómeno em que partículas de poeira ou fragmentos de asteróides do espaço sideral brilham intensamente ao entrar na atmosfera e se queimam.

“Imagino que a área ao redor ficou tão clara quanto o dia por um momento, e é possível que tenha caído no oceano como um meteorito”, disse Maeda.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, ainda não há confirmação de que fragmentos tenham atingido o solo. A expectativa é de que o meteoro se tenha desintegrado completamente antes de chegar à superfície, como costuma acontecer nesses casos.

Recorde-se que em Maio de 2024, um grande clarão surpreendeu a Península Ibérica com a passagem de um meteoro a 44,5 quilómetros por segundo.

