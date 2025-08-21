A Coreia do Norte tem uma base militar secreta perto da fronteira com a China que pode conter um novo modelo de mísseis balísticos de longo alcance.

De acordo com o "The Guardian", que cita um estudo do Center for Strategic and International Studies, um think-tank norte-americano, a base norte-coreana situa-se a cerca de 27 quilómetros da fronteira com a China.

É estimado que dentro desta base se encontrem entre seis a nove mísseis balísticos de longo alcance com potencial nuclear, de acordo com o relatório.

Estas armas podem "representar uma possível ameaça nuclear à Ásia oriental e aos Estados Unidos da América".

"A base representa as componentes primárias da estratégia norte-coreana de desenvolver mísseis balísticos e a sua capacidadede ataque", refere o estudo.

Conhecida como Sinpun-dong, é uma de 15 a 20 locais secretos que se estima que a Coreia do Norte possui para equipar, desenvolver e guardar mísseis.

Segundo o Center for Strategic and International Studies, estas bases "não foram discutidas durante negociações para a desnuclearização" entre EUA e Coreia do Norte.