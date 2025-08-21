Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

D. Duarte Pio recebido "em amizade" na Hungria por Viktor Orbán

21 ago, 2025 - 12:30 • João Malheiro

Viktor Orbán refere que o encontro com o Duque de Bragança permitiu discutir "a importância da família, preservar tradições e combater a imigração ilegal".

A+ / A-

para convencer Viktor Órban a desbloquear o processo de adesão da Ucrânia à União EuropeiaD. Duarte Pio foi recebido esta quarta-feira na Hungria como "um grande amigo" pelo primeiro-ministro do país.

Nas suas redes sociais, Viktor Orbán refere que o encontro com o Duque de Bragança permitiu discutir "a importância da família, preservar tradições e combater a imigração ilegal".

"Estou grato pelo seu apoio aos valores nos quais depende o futuro da Europa", escreve o líder húngaro.

Já esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky pediu ao Presidente dos EUA para convencer Viktor Órban a desbloquear o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.

O Governo de Budapeste, liderado por Viktor Órban, que mantém relações estreitas com o Presidente dos EUA, demonstrou reiteradamente nos últimos meses oposição à entrada da Ucrânia na União Europeia.

Zelensky disse ainda que acredita que um encontro com Vladimir Putin "é possível após um acordo sobre garantias de segurança para Kyiv".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?