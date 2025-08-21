D. Duarte Pio recebido "em amizade" na Hungria por Viktor Orbán

21 ago, 2025 - 12:30 • João Malheiro
para convencer Viktor Órban a desbloquear o processo de adesão da Ucrânia à União EuropeiaD. Duarte Pio foi recebido esta quarta-feira na Hungria como "um grande amigo" pelo primeiro-ministro do país.
Nas suas redes sociais, Viktor Orbán refere que o encontro com o Duque de Bragança permitiu discutir "a importância da família, preservar tradições e combater a imigração ilegal".
"Estou grato pelo seu apoio aos valores nos quais depende o futuro da Europa", escreve o líder húngaro.
Já esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky pediu ao Presidente dos EUA para convencer Viktor Órban a desbloquear o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.
O Governo de Budapeste, liderado por Viktor Órban, que mantém relações estreitas com o Presidente dos EUA, demonstrou reiteradamente nos últimos meses oposição à entrada da Ucrânia na União Europeia.
Zelensky disse ainda que acredita que um encontro com Vladimir Putin "é possível após um acordo sobre garantias de segurança para Kyiv".