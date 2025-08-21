EUA enviam três navios lança-mísseis para o largo da Venezuela

21 ago, 2025 - 08:53 • Lusa
Os Estados Unidos enviaram três navios lança-mísseis para as águas ao largo da Venezuela, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, segundo fonte não identificada à AFP, num contexto de tensão crescente entre os dois países.
O envio destes três navios militares ocorre no momento em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica a pressão sobre o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, duplicando no início de agosto para 50 milhões de dólares uma recompensa oferecida por qualquer informação que permita prendê-lo por tráfico de drogas.Três contratorpedeiros lança-mísseis da classe Aegis estão a caminho das águas ao largo da Venezuela, informou à AFP o responsável, sob condição de anonimato.