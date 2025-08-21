Menu
  21 ago, 2025
  • 21 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Hungria disponível para receber cimeira entre Zelensky, Putin e Trump

21 ago, 2025 - 12:34 • Reuters

Budapeste será o local preferido da Casa Branca para as possíveis negociações trilaterais.

A Hungria está disponível para albergar uma cimeira entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. O país já se disponibilizou duas para sediar negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, e a oferta continua de pé, disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto.

Szijjarto reagiu a notícias de que a Casa Branca está de olho na capital húngara, Budapeste, como local para uma possível reunião trilateral entre o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky.

De acordo com o Politico, os Serviços Secretos dos EUA estão a preparar-se para uma cimeira no país da Europa Central, com Budapeste a surgir como a primeira escolha da Casa Branca.

"Se formos necessários, estamos prontos para dar condições justas e seguras para tais negociações de paz. Ficaremos felizes se pudermos contribuir para o sucesso dos esforços de paz", disse Szijjarto, num podcast diário com membros do governo da Hungria.

No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros negou notícias publicadas na terça-feira, pela Reuters e pela Bloomberg, de que Donald Trump ligou para o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para falar sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, após o encontro de segunda-feira com o presidente ucraniano e líderes europeus.

"Quero deixar claro que não houve tal chamada. Não houve. Ponto final", sublinhou Szijjarto.

Um responsável da Casa Branca disse que Trump e Orbán conversaram na segunda-feira sobre as negociações da Ucrânia com a União Europeia sobre a adesão ao bloco, e que também discutiram a possibilidade de Budapeste servir como sede das negociações entre Putin e Zelensku.

