Hungria disponível para receber cimeira entre Zelensky, Putin e Trump

A Hungria está disponível para albergar uma cimeira entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. O país já se disponibilizou duas para sediar negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, e a oferta continua de pé, disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto.

Szijjarto reagiu a notícias de que a Casa Branca está de olho na capital húngara, Budapeste, como local para uma possível reunião trilateral entre o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky.

De acordo com o Politico, os Serviços Secretos dos EUA estão a preparar-se para uma cimeira no país da Europa Central, com Budapeste a surgir como a primeira escolha da Casa Branca.

"Se formos necessários, estamos prontos para dar condições justas e seguras para tais negociações de paz. Ficaremos felizes se pudermos contribuir para o sucesso dos esforços de paz", disse Szijjarto, num podcast diário com membros do governo da Hungria.