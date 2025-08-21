Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reveladas exigências de Putin para a paz na Ucrânia

21 ago, 2025 - 19:56 • Ricardo Vieira, com Reuters

O caderno de encargos de Vladimir Putin para assinar um acordo de paz foi revelado pela agência Reuters. As condições têm sido rejeitadas pela Ucrânia, nomeadamente a cedência de territórios.

A+ / A-

Para acabar a guerra, o Presidente russo exige que a Ucrânia entregue a região do Donbass, desista da adesão à NATO, mantenha a neutralidade e não deixe entrar tropas ocidentais no país.

O caderno de encargos de Vladimir Putin para assinar um acordo de paz foi revelado esta quinta-feira pela agência Reuters, que cita fontes de alto nível próximas do Kremlin.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Foram estas as condições que Putin levou à cimeira com o Presidente norte-americano, Donald Trump, realizada na sexta-feira passada, em Anchorage, no Alasca.

Além da Crimeia, a Rússia não abre mão de ficar com a região ucraniana do Donbass - Donetsk e Luhansk - no Leste do país, e com

Kherson e Zaporizhzhia, no Sul, indica a fonte citada pela Reuters.

"Para a próxima em Moscovo". Encontro entre Trump e Putin termina sem acordo de paz
"Para a próxima em Moscovo". Encontro entre Trump e Putin termina sem acordo de paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem vindo a rejeitar liminarmente a entrega de território à Rússia, por considerar que se trata de uma capitulação e de uma rendição.

Na nova proposta, Putin exige que as forças ucranianas retirem totalmente das partes do Donbass que ainda controlam.

Em troca, Moscovo congelaria as atuais frentes de batalha em Kherson e Zaporizhzhia, indicam três fontes citadas pela Reuters.

Atualmente, a Rússia controla cerca de 88% do Donbass e 73% de Kherson e Zaporizhzhia, onde está instalada a maior central nuclear da Europa.

Moscovo também admite abrir mão de pequenas fatias de território nas regiões ucranianas de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, como parte de um eventual acordo de paz, indicam as mesmas fontes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?