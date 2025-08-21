Reveladas exigências de Putin para a paz na Ucrânia

21 ago, 2025 - 19:56 • Ricardo Vieira, com Reuters
Para acabar a guerra, o Presidente russo exige que a Ucrânia entregue a região do Donbass, desista da adesão à NATO, mantenha a neutralidade e não deixe entrar tropas ocidentais no país.
O caderno de encargos de Vladimir Putin para assinar um acordo de paz foi revelado esta quinta-feira pela agência Reuters, que cita fontes de alto nível próximas do Kremlin.
Foram estas as condições que Putin levou à cimeira com o Presidente norte-americano, Donald Trump, realizada na sexta-feira passada, em Anchorage, no Alasca.
Além da Crimeia, a Rússia não abre mão de ficar com a região ucraniana do Donbass - Donetsk e Luhansk - no Leste do país, e com
Kherson e Zaporizhzhia, no Sul, indica a fonte citada pela Reuters.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem vindo a rejeitar liminarmente a entrega de território à Rússia, por considerar que se trata de uma capitulação e de uma rendição.
Na nova proposta, Putin exige que as forças ucranianas retirem totalmente das partes do Donbass que ainda controlam.
Em troca, Moscovo congelaria as atuais frentes de batalha em Kherson e Zaporizhzhia, indicam três fontes citadas pela Reuters.
Atualmente, a Rússia controla cerca de 88% do Donbass e 73% de Kherson e Zaporizhzhia, onde está instalada a maior central nuclear da Europa.
Moscovo também admite abrir mão de pequenas fatias de território nas regiões ucranianas de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, como parte de um eventual acordo de paz, indicam as mesmas fontes.