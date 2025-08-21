Menu
"Streamer" morre após ser agredido e humilhado em direto

21 ago, 2025 - 01:47 • Reuters

Raphaël Graven, conhecido como Jean Pormanove, participava frequentemente em transmissões na plataforma Kick, onde era agredido fisicamente ou humilhado por outros "streamers", com tudo a ser transmitido em direto para espectadores em todo o mundo.

As autoridades francesas estão a investigar a morte de um homem durante uma transmissão em direto na plataforma Kick, conhecida por conteúdos de streaming ao vivo, onde a vítima aparecia regularmente a ser alvo de violência e humilhações.

O Ministério Público ordenou uma autópsia e abriu um inquérito à morte do homem de 46 anos, registada na segunda-feira, na localidade de Contes, a norte de Nice.

Clara Chappaz, secretária de Estado da Inteligência Artificial e das Tecnologias Digitais, afirmou que Raphaël Graven — conhecido online pela alcunha Jean Pormanove — participava frequentemente em transmissões na plataforma Kick, onde era agredido fisicamente ou humilhado por outros streamers, com tudo a ser transmitido em direto para espectadores em todo o mundo.

"A morte de Jean Pormanove e a violência de que foi vítima são absolutamente horríveis", escreveu Chappaz na rede social X.

A conta oficial da Kick França já reagiu, assegurando estar a colaborar com as autoridades e a rever o conteúdo disponível no país.

"A nossa prioridade é proteger os criadores de conteúdos e garantir um ambiente mais seguro na Kick", afirmou a empresa, acrescentando que “todos os co-streamers que participaram nesta emissão foram banidos, enquanto decorre a investigação”.

A Kick é uma plataforma de streaming com registo na Austrália, conhecida por dividir as receitas com os seus criadores de conteúdos.

Clara Chappaz indicou que está em curso uma investigação judicial, tendo o caso sido encaminhado para o regulador francês dos média digitais e audiovisuais, Arcom, e também sinalizado no portal Pharos, que recebe denúncias de conteúdos ilegais online.

"A responsabilidade das plataformas online na difusão de conteúdos ilegais não é facultativa: é a lei", sublinhou a governante, adiantando ainda que pediu esclarecimentos formais à empresa.

Entretanto, Yassine Sadouni, advogado de um dos dois co-streamers envolvidos nos abusos contra Pormanove, afirmou ao canal BFM TV que a vítima sofria de problemas cardiovasculares e que a violência apresentada nos vídeos não seria real, mas sim encenada.

"Todas aquelas cenas são encenadas, seguem um guião", garantiu do advogado.

Os média franceses divulgaram excertos dos vídeos, com várias horas de duração, onde Pormanove aparece a ser agredido, insultado, estrangulado, coberto com tinta e óleo, e atingido com disparos de uma arma de paintball.

Não é claro, a partir dos vídeos divulgados, se Pormanove se submetia voluntariamente às agressões ou se era forçado a participar, nem se os atos eram reais ou apenas simulados.

