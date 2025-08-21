Ucraniano detido na Itália por suspeita de sabotar gasoduto Nord Stream

A polícia italiana prendeu um homem ucraniano suspeito de coordenar a sabotagem aos gasodutos Nord Stream, que ligavam a Rússia à Alemanha através do mar Báltico. Segundo o procurador-geral da Alemanha, que anunciou a detenção esta quinta-feira, o suspeito vai ser apresentado perante um juiz alemão depois de ser extraditado. O suspeito, identificado apenas como "Serhii K." devido às leis de privacidade alemãs, faz parte de um grupo de pessoas que colocou dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, segundo o comunicado do gabinete do procurador-geral. O homem foi detido na noite de quarta para quinta-feira, na província de Rimini, na costa do Adriático. "Serhii K." e os respetivos cúmplices partiram de Rostock, na costa nordeste da Alemanha, utilizando um iate à vela para realizar o ataque, afirma a procuradoria-geral, acrescentando que a embarcação tinha sido alugada a uma empresa alemã com recurso a documentos de identidade falsos, obtidos através de intermediários. O iate chama-se "Andrómeda", segundo uma investigação de três órgãos de comunicação social alemães publicada em agosto de 2024. Os mergulhadores terão navegado até aos gasodutos na região perto da ilha de Bornholm para instalar os explosivos.

Em junho de 2024, a Alemanha emitiu um mandado de captura internacional contra outro suspeito, identificado como "Volodymyr Z.", então visto pela última vez na Polónia. Os investigadores alemães, que já tinham admitido ligações das explosões à Ucrânia, acreditavam então que a última morada de "Volodymyr Z." era numa cidade a oeste de Varsóvia, na Polónia — o ucraniano tinha entretanto desaparecido do radar, não sendo claro se regressou à Ucrânia. A 26 de setembro de 2022, três dos quatro canais dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram afetados por explosões a uma profundidade de 80 metros, seguidas de fugas de gás que se tornaram visíveis à superfície do mar Báltico. Nenhum dos gasodutos estava a transportar gás na altura, com a Rússia a cortar o fornecimento em resposta às sanções da União Europeia pela invasão da Ucrânia. O primeiro gasoduto Nord Stream foi inaugurado em 2011. O segundo gasoduto estava pronto a entrar em serviço desde setembro de 2021, mas a Alemanha foi impedindo o início da utilização e, dois dias antes da invasão russa da Ucrânia, o chanceler Olaf Scholz suspendeu a certificação da estrutura por a Rússia anexar os territórios ocupados nas províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk.