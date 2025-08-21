Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Uma pessoa infetada com peste negra na Califórnia

21 ago, 2025 - 14:00 • João Malheiro

Infeção ocorreu depois da picada de uma pulga. A identidade do doente não é conhecida, mas sabe-se que está a recuperar em casa, sob observação de profissionais de saúde.

A+ / A-

Uma pessoa foi infetada com peste, na Califórnia, nos Estados Unidos da América.

De acordo com as autoridades de saúde locais, citadas pela CNN, a transmissão da bactéria responsável pela doença ocorreu depois da picada de uma pulga, em contexto de campismo na área do Lago Tahoe.

A identidade do doente não é conhecida, mas sabe-se que está a recuperar em casa, sob observação de profissionais de saúde. Não é conhecida a gravidade da infeção.

A peste é uma doença provocada pela bactéria Yersinia pestis. No século XIV, durante a época medieval, uma das pandemias mais mortais da história alastrou-se pela Europa, Ásia e norte de África. Cerca de 50% da população europeia morreu e a doença ficou então imortalizada com o nome "Peste Negra".

A infeção pode ser prevenida através de vacinação e, em caso de contaminação, é tratada com antibióticos. Com apoio clínico adequado, o risco de morte situa-se abaixo dos 10%.

Apesar de, atualmente, a peste estar erradicada da Europa e não ser uma doença com potencial pandémico, a bactéria encontra-se em zonas rurais dos EUA, África e Ásia. Em média, há sete casos registados nos EUA por ano.

Anualmente, registam-se cerca de 600 casos de peste em todo o mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?