Uma pessoa infetada com peste negra na Califórnia

Uma pessoa foi infetada com peste, na Califórnia, nos Estados Unidos da América.

De acordo com as autoridades de saúde locais, citadas pela CNN, a transmissão da bactéria responsável pela doença ocorreu depois da picada de uma pulga, em contexto de campismo na área do Lago Tahoe.

A identidade do doente não é conhecida, mas sabe-se que está a recuperar em casa, sob observação de profissionais de saúde. Não é conhecida a gravidade da infeção.

A peste é uma doença provocada pela bactéria Yersinia pestis. No século XIV, durante a época medieval, uma das pandemias mais mortais da história alastrou-se pela Europa, Ásia e norte de África. Cerca de 50% da população europeia morreu e a doença ficou então imortalizada com o nome "Peste Negra".

A infeção pode ser prevenida através de vacinação e, em caso de contaminação, é tratada com antibióticos. Com apoio clínico adequado, o risco de morte situa-se abaixo dos 10%.

Apesar de, atualmente, a peste estar erradicada da Europa e não ser uma doença com potencial pandémico, a bactéria encontra-se em zonas rurais dos EUA, África e Ásia. Em média, há sete casos registados nos EUA por ano.

Anualmente, registam-se cerca de 600 casos de peste em todo o mundo.