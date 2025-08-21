Menu
Zelensky avisa: Rússia está a concentrar tropas em Zaporijia

21 ago, 2025 - 10:29 • Lusa

Presidente ucraniano garante que Kremlin está a preparar uma potencial ofensiva.

A+ / A-

O Presidente ucraniano disse esta quinta-feira em conferência de imprensa que a Rússia está a concentrar tropas na região ocupada de Zaporijia, no sul da Ucrânia, preparando uma potencial ofensiva.

Segundo Zelensky, Moscovo está a transferir as forças da região russa de Kursk para Zaporijia, na Ucrânia.

As declarações de Zelensky foram prestadas na quarta-feira a um grupo de jornalistas, incluindo da Agência France Presse, mas sob embargo até esta quinta-feira de manhã.
