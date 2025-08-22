Menu
EUA

Agentes do FBI revistam casa do ex-assessor de Trump

22 ago, 2025 - 13:12 • Reuters

A+ / A-

As autoridades norte-americanas realizaram uma busca à residência de John Bolton, antigo assessor de Donald Trump, no âmbito de uma investigação de segurança nacional, noticiou esta sexta-feira o New York Post, citando um responsável da administração Trump sob anonimato.

Segundo o jornal, agentes do FBI iniciaram a operação às 7h00 da manhã, na casa de Bolton em Maryland, por ordem do diretor da agência, Kash Patel.

Contactados pela Reuters, nem o FBI nem a Casa Branca se mostraram disponíveis para comentar a informação. Um representante de Bolton também não respondeu.

“Ninguém está acima da lei… agentes do @FBI em missão”, escreveu Patel na rede X pouco depois das 7h00, sem mencionar diretamente Bolton. A publicação foi posteriormente partilhada por um porta-voz da Casa Branca.

Bolton foi embaixador dos Estados Unidos junto das Nações Unidas e conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Donald Trump. Desde então, tornou-se crítico do Presidente republicano, considerando-o inapto para exercer funções.

