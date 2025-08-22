Cúmplice de Epstein "nunca" viu Trump "em contexto impróprio"

Ghislaine Maxwell garante que nunca presenciou qualquer comportamento impróprio do Presidente norte-americano, Donald Trump.



A posição da companheira de Jeffrey Epstein, o milionário acusado de tráfico e abuso sexual que morreu na prisão, foi conhecida esta sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A declaração consta de uma entrevista a um alto responsável do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que foi tornada pública esta sexta-feira.

“Nunca testemunhei o Presidente em qualquer situação imprópria”, disse Ghislaine Maxwell, de acordo com a transcrição da entrevista de dois dias com o vice-procurador-geral Todd Blanche.

“O Presidente nunca foi impróprio com ninguém”, reforçou a antiga companheira de Jeffrey Epstein, que se encontra a cumprir pena de prisão.

Durante a mesma entrevista, Ghislaine Maxwell afirmou ainda não ter conhecimento de qualquer “lista de clientes” de Epstein, ou seja, de pessoas que contactavam o milionário para encontros sexuais com jovens, algumas menores de idade.

As relações de Epstein com várias figuras ricas e influentes alimentaram diversas teorias da conspiração sobre o possível envolvimento de outras pessoas nos seus crimes. No entanto, além do próprio Epstein e de Maxwell, mais ninguém foi formalmente acusado.

A divulgação da entrevista surge num momento em que Donald Trump enfrenta críticas tanto da sua base conservadora como de democratas no Congresso, devido à decisão do Departamento de Justiça de não divulgar os ficheiros da investigação relacionada com Epstein.

Epstein morreu em 2019, numa prisão de Nova Iorque, numa alegada morte por suicídio enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores, às quais se declarara inocente.

Maxwell cumpre atualmente uma pena de 20 anos de prisão, após ter sido condenada, em 2021, por tráfico sexual.

A acusação sustentou que recrutava menores para Epstein, iniciando os encontros com massagens que evoluíam para actos sexuais indesejados. A antiga socialite recorreu ao Supremo Tribunal dos EUA para tentar anular a condenação.

Trump conheceu Epstein nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Durante o julgamento de Maxwell, o piloto de longa data de Epstein, Lawrence Visoski, testemunhou que o ex-Presidente viajou várias vezes no jato privado do magnata. Trump nega ter voado no avião.

No interrogatório com o vice-procurador-geral Todd Blanche, Ghislaine Maxwell garantiu nunca ter visto Trump a receber uma massagem.

“Do que me recordo, o Presidente Trump foi sempre muito cordial e muito amável comigo”, declarou. “E gostaria apenas de dizer que admiro profundamente o seu feito extraordinário ao tornar-se Presidente.”