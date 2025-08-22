​Declaração de fome em Gaza vem "esclarecer dúvidas", diz UNICEF

Em declarações à Renascença , a representante da UNICEF Portugal considera que este é “mais um argumento” para a comunidade internacional pressionar Israel e o Hamas a chegar a acordo de cessar-fogo.

“Esta declaração de fome vem esclarecer algumas dúvidas que possam existir relativamente à situação gravíssima que se vive atualmente em Gaza ”, afirma Beatriz Imperatori, diretora-executiva da organização.

A UNICEF Portugal considera que a declaração oficial da fome em Gaza, feita esta sexta-feira pelas Nações Unidas (ONU), vem esclarecer o “drama” que se vive no território, despertando a consciência das pessoas para a sua magnitude.

A ONU declarou esta sexta-feira, de forma oficial, a fome na Faixa de Gaza. É a primeira vez que a situação é confirmada na região do Médio Oriente.

De acordo com a nova análise da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), um organismo da ONU, mais de meio milhão de pessoas em Gaza estão em situação de fome oficial.

Segundo um comunicado do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa Alimentar Mundial (PAM) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), classificar oficialmente uma situação de fome significa que a categoria mais extrema é atingida. Ou seja, três limites críticos - privação alimentar extrema, subnutrição aguda e mortes relacionadas com a fome – foram ultrapassados. É o que confirma a análise feita pela Classificação Integrada de Segurança Alimentar.

O nível mais grave da classificação - Fase 5 – foi decretado para a cidade de Gaza e áreas circundantes, que enfrentam níveis catastróficos de insegurança alimentar. Estima-se que, até ao final de setembro, cerca de 640 000 pessoas vão estar nesta situação. Mais de 1,14 milhões de pessoas no território estarão em estado de Emergência (Fase 4) e outras 396 000 em estado de Crise (Fase 3).

Em comunicado, as quatro organizações humanitárias - UNICEF, PAO, PAM E OMS - defendem que “um cessar-fogo imediato e o fim do conflito são cruciais para permitir uma resposta humanitária sem restrições e em larga escala, capaz de salvar-vidas", uma ideia também sublinhada por Beatriz Imperatori.

A diretora executiva da UNICEF Portugal destaca que “há ajuda humanitária que chega”, mas de forma limitada e insuficiente.

“Para nós conseguirmos fazer com que a população de Gaza - as crianças de Gaza - consiga ultrapassar esta fase, temos que conseguir entrar numa escala que responda à dimensão real do problema, que é esta, que é massiva - a declaração de fome em todo o território”, explica.

Beatriz Imperatori conta que todos os dias chegam relatos dos profissionais da UNICEF, que estão no terreno, quanto às condições de vida da população da Faixa de Gaza.

“Nós temos relatos de colegas nossos que comem uns dias, outros dias não. Quando não comem, talvez nem toda a família tenha para comer. Às vezes, não comem porque dão a sua comida aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aqueles que neste momento estão com eles e de quem têm que cuidar”.

A diretora-executiva da UNICEF Portugal também dá o exemplo de mães que receiam morrer e deixar os filhos sozinhos e lembra as crianças que ficaram gravemente feridas, com marcas de guerra para a vida.

Numa altura em que Israel iniciou a operação para ocupar a cidade de Gaza, Beatriz Imperatori alerta que os profissionais de saúde “estão a trabalhar no limite”.