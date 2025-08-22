"Fome é ferramenta do exército israelita para destruir a população palestiniana"

O diretor-geral da Amnistial Internacional Portugal acusa o exército israelita de usar a fome como ferramenta para "destruir a população palestiniana de forma deliberada e intencional".

À Renascença, João Godinho Martins diz que esta sexta-feira, em que a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, "é um dia de vergonha e um dia em que a comunidade internacional deve olhar para ela mesma".

Em 20 anos, a ONU decretou fome num território quatro vezes, mas esta "é a primeira fome que é declarada a poucos metros de camiões cheios de comida que não são deixados passar pelas autoridades israelitas", diz o diretor-geral da Amnistia Internacional portuguesa.

Os casos cada vez mais frequentes de fome surgem "à medida que as autoridades israelitas intensificam os seus ataques à cidade de Gaza", diz Godinho Martins, ao denunciar "diferentes crises uma por cima da outra. Israel mantém um bloqueio severo da ajuda humanitária, e no outro lado da fronteira, crianças a ser abandonadas à fome".

"As pessoas têm que decidir entre ouvir os filhos a chorar com fome ou ir para filas de ajuda humanitária onde podem ser mortas a tiro. E esta é a situação que estamos a observar", lamenta.

A Amnistia Internacional diz que "muita coisa tem de ser feita" pela comunidade internacional: "Desde já do ponto de vista legal, reconhecer que há um genocídio, levar as conclusões do Tribunal Internacional a sério".

A nível comercial, Godinho Martins diz que "precisamos de suspender acordos com Israel, precisamos de meter sanções a Israel como fizemos noutros conflitos. Vamos no 18.º pacote de sanções à Rússia, em relação à Ucrânia, e, em relação a Israel, nada".

"É imperativo que o governo português e a União Europeia passem as palavras de lamentação e de condenação à ação, e é isso que pedimos", conlcui o representante da Amnistia Internacional portuguesa.