Hamas exige abertura imediata de Gaza após declaração de fome da ONU

O grupo islamita palestiniano Hamas exigiu esta sexta-feira a abertura imediata de todas as entradas na Faixa de Gaza e o acesso de ajuda humanitária, após a ONU ter declarado a situação de fome na principal cidade do território.

"A declaração de fome em Gaza é uma vergonha para [Israel] e para os seus apoiantes", declarou o Hamas em comunicado, que assinala a confirmação da "dimensão da catástrofe humanitária" que os palestinianos estão a sofrer.

O grupo palestiniano, em conflito com Israel há 22 meses na Faixa de Gaza, insistiu que as autoridades israelitas usam "a fome como arma de guerra e genocídio contra civis".

O ponto a que se chegou no enclave palestiniano exige "a abertura irrestrita das passagens para permitir a entrada urgente e contínua de alimentos, medicamentos, água e combustível", defende o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.

Além disso, torna também urgente "uma ação imediata da ONU e do Conselho de Segurança para pôr fim à guerra".