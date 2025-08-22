Hamas exige abertura imediata de Gaza após declaração de fome da ONU

22 ago, 2025 - 16:04 • Lusa
O grupo islamita palestiniano Hamas exigiu esta sexta-feira a abertura imediata de todas as entradas na Faixa de Gaza e o acesso de ajuda humanitária, após a ONU ter declarado a situação de fome na principal cidade do território.
"A declaração de fome em Gaza é uma vergonha para [Israel] e para os seus apoiantes", declarou o Hamas em comunicado, que assinala a confirmação da "dimensão da catástrofe humanitária" que os palestinianos estão a sofrer.
O grupo palestiniano, em conflito com Israel há 22 meses na Faixa de Gaza, insistiu que as autoridades israelitas usam "a fome como arma de guerra e genocídio contra civis".
O ponto a que se chegou no enclave palestiniano exige "a abertura irrestrita das passagens para permitir a entrada urgente e contínua de alimentos, medicamentos, água e combustível", defende o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.
Além disso, torna também urgente "uma ação imediata da ONU e do Conselho de Segurança para pôr fim à guerra".
Médio Oriente
A declaração foi feita após meses de alertas sobre(...)
A ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, a primeira a atingir o Médio Oriente, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontravam numa situação catastrófica.
O Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), um organismo da ONU com sede em Roma, confirmou que uma fome estava em curso em Gaza.
A fome deverá estender-se às províncias de Deir al-Balah (centro) e Khan Yunis (sul) até ao final de setembro, segundo a declaração.
O número, baseado em informações recolhidas até 15 de agosto, deverá subir para quase 641.000 até ao final de setembro, indicou a agência France Presse (AFP).