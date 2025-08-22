Kilmar Abrego: EUA libertam imigrante deportado por engano

Kilmar Abrego Garcia, um imigrante deportado por engano para El Salvador, foi libertado esta sexta-feira pelas autoridades dos Estados Unidos ao fim de meses de provação.

A notícia foi avançada por uma estação de televisão afiliada Fox News, que cita um comunicado do advogado.

Kilmar Abrego, de 30 anos, foi deportado em março para El Salvador, onde ficou numa mega-prisão de alta segurança, e tornou-se um símbolo da política anti-imigração agressiva do Presidente norte-americano, Donald Trump.



Foi expulso dos EUA contrariando uma decisão judicial de 2019, que tinha excluído a possibilidade de deportação devido ao risco de ser perseguido por gangues se regressasse a El Salvador.

Em junho, foi trazido de volta para os Estados Unidos, onde ficou detido numa prisão do estado do Tennessee, sob acusações de tráfico humano. Abrego declarou-se inocente.

Depois de ser libertado da prisão, o imigrante natural de El Salvador está de regresso a casa, no Maryland, disse o seu advogado à ABC News.