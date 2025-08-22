Menu
  23 ago, 2025
Purga no Pentágono: Demitidos chefe da inteligência militar e outros dois altos comandos

22 ago, 2025 - 23:55 • Reuters

O tenente-general Jeffrey Kruse, que liderava a Agência de Inteligência de Defesa, foi uma das figuras afastada, sem explicações oficiais.

O secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, demitiu o chefe da agência de inteligência do Pentágono e outros dois altos comandantes militares.

A informação foi confirmada esta sexta-feira à agência Reuters por três fontes oficiais dos Estados Unidos.

A nova vaga de demissões representa mais uma etapa no processo de afastamento de altos quadros do Pentágono levado a cabo pela administração Trump.

O tenente-general Jeffrey Kruse, que liderava a Agência de Inteligência de Defesa (DIA), foi uma das figuras afastada. As razões concretas para a sua demissão não foram tornadas públicas.

A purga no Pentágono continuou ao longo do dia. De acordo com uma fonte governamental, Pete Hegseth ordenou também a destituição do chefe da reserva naval norte-americana e do comandante do Comando de Operações Especiais da Marinha.

Tal como no caso do Pete Hegseth, as razões para estas demissões permanecem desconhecidas.

"A demissão de mais um responsável de topo da área da segurança nacional revela o hábito perigoso da administração Trump de tratar os serviços de inteligência como um teste de lealdade, em vez de um mecanismo de proteção do país", criticou o senador democrata Mark Warner, vice-presidente da Comissão de Informações do Senado.

A notícia foi avançada inicialmente pelo Washington Post e suscitou de imediato apreensão quanto à crescente politização da hierarquia militar e dos serviços de informação nos Estados Unidos.

