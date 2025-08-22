Vladimir Putin está disponível para realizar uma cimeira com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas apenas quando a agenda para esse encontro estiver definida — o que, segundo Moscovo, não acontece neste momento. E o que falta para que a reunião seja possível? Que o Presidente ucraniano diga sim às exigências russas.

As explicações foram dadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ao canal norte-americano NBC.

Lavrov acrescentou que a Rússia aceitou mostrar flexibilidade relativamente a vários pontos levantados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a mesma flexibilidade não existiu do lado ucraniano.

Assim, o ministro russo deixou claro que Putin só se encontrará com Zelensky se Kiev ceder às exigências de Moscovo. Segundo o chefe da diplomacia russa foram apresentados “vários princípios necessários para a paz”, mas Zelensky terá respondido “não a tudo”.

“Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a agenda para uma cimeira estiver preparada, e essa agenda não está, de todo, pronta”, disse Lavrov.

Os pontos essenciais para Moscovo terão sido apresentados por Donald Trump a Zelensky, mas, garante Lavrov, apesar de ter “ficado muito claro para todos que existem vários princípios que Washington considera indispensáveis, incluindo a não adesão da Ucrânia à NATO, e a discussão de questões territoriais, mesmo assim Zelensky recusou tudo”.

Segundo o chefe da diplomacia de Putin, Zelensky "chegou até a dizer não à revogação da legislação que proíbe a língua russa" E questionou: "Como podemos reunir-nos com alguém que finge ser líder?”

Após estas declarações, Zelensky acusou a Rússia de estar a fazer “tudo” para impedir o seu encontro com Putin.