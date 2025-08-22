​Putin vê "luz ao fundo do túnel": Rússia e EUA discutem projetos conjuntos no Ártico e Alasca

“Com a chegada do Presidente Trump, penso que finalmente surgiu uma luz ao fundo do túnel. E tivemos agora um encontro muito bom, substancial e franco no Alasca”, disse o líder russo, referindo-se à cimeira da semana passada, em Anchorage.

Durante uma visita a um centro de investigação nuclear, Putin respondeu a perguntas dos jornalistas e mostrou-se otimista quanto ao futuro das relações bilaterais, elogiando a liderança do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O Presidente russo afirmou esta sexta-feira que vê "uma luz ao fundo do túnel" nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Vladimir Putin revela que os dois países estão a discutir possíveis projetos conjuntos no Ártico e no Alasca.

“O próximo passo depende agora da liderança dos Estados Unidos, mas estou confiante de que as qualidades de liderança do atual presidente, o Presidente Trump, são uma boa garantia de que as relações serão restabelecidas.”

As declarações de Putin refletem o otimismo do Kremlin de normalizar as relações com Washington e avançar com parcerias económicas, apesar da ausência de avanços concretos no conflito na Ucrânia, tema central da cimeira de 15 de agosto.

O Presidente russo não detalhou os moldes da cooperação prevista com os EUA no Ártico, mas destacou o potencial económico da região. “Existem reservas minerais enormes, enormes”, afirmou, mencionando a empresa russa de gás natural liquefeito Novatek, já a operar na zona.

“Estamos a discutir, aliás, com parceiros norte-americanos, a possibilidade de trabalharmos juntos nesta área. E não apenas na nossa zona do Ártico, mas também no Alasca. Ao mesmo tempo, as tecnologias que possuímos hoje não são detidas por mais ninguém. E isso desperta o interesse dos nossos parceiros, incluindo os dos Estados Unidos”, acrescentou.