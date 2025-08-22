Rangel e mais de 20 ministros dos Negócios Estrangeiros condenam plano de colonatos de Israel

Mais de 20 ministros dos Negócios Estrangeiros — Portugal incluído — condenaram esta sexta-feira os planos de Israel para construir um colonato a leste de Jerusalém, segundo afirmaram em comunicado conjunto. A declaração é assinada por países da UE, da Austrália e do Reino Unido.

“A decisão do Comité Superior de Planeamento israelita de aprovar planos de construção de colonatos na zona E1, a leste de Jerusalém, é inaceitável e constitui uma violação do direito internacional”, lê-se na nota. “Condenamos esta decisão e apelamos, nos termos mais firmes, à sua reversão imediata.”

No documento, os chefes de diplomacia recordam que o ministro Bezalel Smotrich declarou que este plano "tornará impossível uma solução de dois Estados", ao dividir qualquer futuro Estado palestiniano e ao restringir o acesso palestiniano a Jerusalém. "Esta medida não traz qualquer benefício ao povo israelita; pelo contrário, ameaça a segurança, alimenta mais violência e instabilidade e afasta-nos ainda mais da paz."

A declaração termina com um apelo: "O Governo de Israel ainda tem a oportunidade de travar o avanço do plano E1. Encorajamos uma retração urgente desta decisão."

A declaração é assinada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido, bem como pelo Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e Vice-Presidente da Comissão Europeia.