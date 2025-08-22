Rússia acusa Ucrânia de atacar oleoduto de Druzhba

A Rússia responsabilizou a Ucrânia por um ataque a uma infraestrutura energética na região de Bryansk, que provocou um incêndio numa instalação ligada ao oleoduto Druzhba — responsável pelo fornecimento direto de petróleo à Hungria e à Eslováquia.

Segundo o governador regional, Alexander Bogomaz, o fogo deflagrou após uma ofensiva ucraniana com recurso a mísseis e drones.

O incidente gerou preocupação imediata em Budapeste e Bratislava. Hungria e Eslováquia alertaram que o transporte de petróleo pelo oleoduto Druzhba poderá ser interrompido durante pelo menos cinco dias. Em carta dirigida à Comissão Europeia, os ministros dos Negócios Estrangeiros Peter Szijjarto e Juraj Blanar destacaram que a segurança energética dos dois países depende inteiramente dessa ligação.

“A realidade física e geográfica é que, sem este oleoduto, o abastecimento seguro dos nossos países é simplesmente impossível”, sublinharam os ministros.