Guerra na Ucrânia

Rússia: eventual cimeira entre Putin e Zelensky “ainda não está pronta”

22 ago, 2025 - 13:18 • Reuters

Lavrov acrescentou que a Rússia aceitou mostrar flexibilidade relativamente a vários pontos levantados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente russo, Vladimir Putin, está disponível para realizar uma cimeira com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas apenas quando a agenda para esse encontro estiver definida — o que, segundo Moscovo, não acontece neste momento.

A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ao canal norte-americano NBC.

Em entrevista ao programa Meet the Press with Kristen Welker, Lavrov acrescentou que a Rússia aceitou mostrar flexibilidade relativamente a vários pontos levantados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

