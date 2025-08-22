Menu
Vários mortos em acidente com autocarro turístico em Nova Iorque

22 ago, 2025 - 20:16 • Ricardo Vieira, com Reuters

Alguns passageiros foram projetados e outros ainda estão presos no interior do autocarro.

A+ / A-

Um acidente com um autocarro de turismo, registado esta sexta-feira numa autoestrada no estado de Nova Iorque, nos EUA, provocou vários mortos e feridos, entre os quais crianças, avança a polícia.

Pelo menos quatro passageiros morreram, indica fonte citada pela ABC News.

Alguns passageiros foram projetados e outros ainda estão presos no interior do autocarro, disse um agente das forças de segurança no local do acidente, citado pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O autocarro com mais de 50 passageiros despistou-se, saiu da estrada e tombou para um dos lados.

O acidente aconteceu na autoestrada 90, perto da localidade de Pembroke e a cerca de 60 quilómetros de Buffalo.

O autocarro de turismo regressava de uma visita às famosas Cataratas do Niágara.

Para o local foram enviados dezenas de operacionais, ambulâncias e helicópteros para retirar os feridos.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, já lamentou o "trágico acidente" e adiantou que o seu gabinete está a trabalhar com a polícia e os responsáveis locais.

