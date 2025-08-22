Zelensky afirma que Rússia faz “tudo” para impedir encontro com Putin

22 ago, 2025 - 13:19 • Reuters
(Em atualização)
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a Rússia está a fazer “tudo o que pode” para impedir a realização de um encontro entre ele e Vladimir Putin, apelando ainda aos aliados de Kiev para imporem novas sanções a Moscovo caso não demonstre vontade de pôr fim à invasão.
Falando em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Kiev, Zelensky revelou que ambos discutiram garantias de segurança para a Ucrânia por parte de outros Estados, sublinhando que estas deveriam ser semelhantes ao Artigo 5 da Aliança Atlântica, que considera um ataque a um dos membros como um ataque a todos.