  • Noticiário das 13h
  • 22 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Zelensky afirma que Rússia faz “tudo” para impedir encontro com Putin

22 ago, 2025 - 13:19 • Reuters

Falando em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Kiev, Zelensky revelou que ambos discutiram garantias de segurança para a Ucrânia por parte de outros Estados.

(Em atualização)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a Rússia está a fazer “tudo o que pode” para impedir a realização de um encontro entre ele e Vladimir Putin, apelando ainda aos aliados de Kiev para imporem novas sanções a Moscovo caso não demonstre vontade de pôr fim à invasão.

Falando em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Kiev, Zelensky revelou que ambos discutiram garantias de segurança para a Ucrânia por parte de outros Estados, sublinhando que estas deveriam ser semelhantes ao Artigo 5 da Aliança Atlântica, que considera um ataque a um dos membros como um ataque a todos.

