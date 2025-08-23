Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ataque israelita mata seis crianças e 11 adultos no sul de Gaza

23 ago, 2025 - 10:19 • Lusa

Entre os mortos no ataque estão um bebé de 6 meses, dois irmãos de 13 e 10 anos, e três crianças de 10, 8 e 7 anos, segundo fontes citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

A+ / A-

Dezassete pessoas, incluindo seis crianças, foram mortas hoje de madrugada num bombardeamento do exército israelita que atingiu tendas na cidade de Asdaa, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disseram fontes médicas locais.

Entre os mortos no ataque estão um bebé de 6 meses, dois irmãos de 13 e 10 anos, e três crianças de 10, 8 e 7 anos, segundo fontes citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Também de madrugada, um ‘drone’ israelita matou duas pessoas no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, disseram fontes do Hospital Al Awda à agência oficial de notícias palestiniana Wafa.

Na cidade de Gaza, a situação é desconhecida devido aos bombardeamentos contínuos.

Fontes médicas disseram que pelo menos 36 pessoas morreram na sexta-feira em ataques contra a cidade, que Israel anunciou que vai invadir militarmente.

Quase metade dos hospitais e hospitais de campanha da Faixa estão localizados na cidade de Gaza e representam 40% da capacidade total de camas hospitalares.

A ONU alertou na sexta-feira que uma invasão terrestre de Gaza vai afetar ainda mais um sistema de saúde já colapsado.

Nos últimos dias, o exército israelita pediu ao pessoal médico da cidade de Gaza para se deslocar e levar os pacientes e o equipamento para o sul, um pedido que o Ministério da Saúde de Gaza recusou.

O pedido está relacionado com os preparaticos para a ocupação militar da cidade de Gaza, que vai mobilizar 60.000 reservistas em setembro.

A ONU declarou a fome em Gaza na sexta-feira, o que acontece pela primeira vez no Médio Oriente, e alertou que a situação deverá alargar-se às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Younis até ao final de setembro.

ONU declara oficialmente fome em Gaza

Médio Oriente

ONU declara oficialmente fome em Gaza

A declaração foi feita após meses de alertas sobre(...)

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo extremista Hamas em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e o rapto de 250 pessoas, feitas reféns.

A ofensiva israelita provocou mais de 62.190 mortes em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados fiáveis pela ONU.

Israel, Estados Unidos e União Europeia consideram o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2027, como uma organização terrorista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?