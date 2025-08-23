Cerca de 450 ataques russos nas últimas 24 horas

A Rússia efetuou cerca de 450 ataques nas últimas 24 horas em Zaporijia (sul) e em outras regiões da Ucrânia que causaram vários feridos e danos materiais, anunciaram hoje as autoridades ucranianas. A zona mais atacada foi a de Zaporijia, uma das quatro declaradas anexadas por Moscovo em 2022, mas que as forças russas não controlam, segundo o chefe da administração militar local, Ivan Fedorov. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As forças russas bombardearam 17 localidades de Zaporijia com ‘drones’ e mísseis, com Fedorov a reportar 37 relatos de destruição de apartamentos, casas, edifícios agrícolas e outras infraestruturas, segundo a agência de notícias espanhola EFE. Na região de Kherson, 16 civis ficaram feridos em ataques russos na sexta-feira, disse a administração militar da zona. Os russos atacaram infraestruturas críticas e sociais, bem como bairros residenciais na região, e danificaram 11 casas. Na capital, Kiev, foi declarado um alerta aéreo devido à ameaça de ataques com veículos aéreos não tripulados, mas foi levantado de madrugada após 32 minutos. Também houve ataques com ‘drones’ durante a noite em Konotip e em Kramatorsk, na região de Donetsk, onde três pessoas ficaram feridas, informaram as autoridades militares nas redes sociais. Do lado russo, o Ministério da Defesa anunciou hoje que “os sistemas de defesa aérea abateram quatro bombas guiadas e 160 ‘drones’”, segundo um comunicado citado pela agência oficial TASS.

O ministério anunciou também a libertação das localidades de Kleban-Byk e Sredneye na região ucraniana de Donetsk (leste) nas últimas 24 horas. A Rússia intensificou as operações no leste da Ucrânia nos últimos meses, no meio de esforços diplomáticos para tentar encontrar uma solução para a guerra que desencadeou ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a preparar um encontro entre os líderes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas a participação dos beligerantes parece ainda longe de estar garantida. Trump, que ambiciona pôr fim à guerra o mais rapidamente possível, reconheceu recentemente que só saberá mais sobre as hipóteses de paz “nas próximas duas semanas”. Meses depois da invasão, a Rússia declarou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter invadido e anexado a Crimeia em 2014.