ChatGPT para todos? OpenAI quis pôr IA premium no bolso dos britânicos

O presidente executivo da OpenAI, Sam Altman, e o secretário de Estado britânico da Ciência, Inovação e Tecnologia, Peter Kyle, discutiram a possibilidade de um acordo para disponibilizar a versão paga do ChatGPT a todos os residentes do Reino Unido.

Segundo o “The Guardian”, a ideia foi abordada durante reuniões em São Francisco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Fontes próximas das negociações indicaram que Peter Kyle nunca terá considerado seriamente a proposta, principalmente devido ao custo elevado, estimado em cerca de 2 mil milhões de libras (aproximadamente 2,35 mil milhões de euros).

Ainda assim, as conversações revelam o interesse do ministro em reforçar a aposta britânica na inteligência artificial.

A OpenAI disponibiliza uma versão gratuita do ChatGPT e uma versão paga, o ChatGPT Plus, por 20 dólares mensais (cerca de 18,80 euros), com acesso prioritário a novas funcionalidades e respostas mais rápidas.

"Milhões de britânicos já utilizam o ChatGPT gratuitamente todos os dias", afirmou um porta-voz da OpenAI, acrescentando que o objetivo comum com o governo britânico é "democratizar o acesso à inteligência artificial".

Peter Kyle encontrou-se com Sam Altman em jantares em março e abril. Em julho, assinou um memorando de entendimento com a OpenAI para explorar a aplicação da tecnologia em serviços públicos britânicos, incluindo educação, justiça, defesa e segurança.

A empresa norte-americana tem mantido conversações com vários governos. Um acordo semelhante foi já firmado com os Emirados Árabes Unidos, visando a integração do ChatGPT em sectores como a saúde, transportes e educação.