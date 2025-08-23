Menu
  Noticiário das 16h
  23 ago, 2025
Fome mata mais oito pessoas em Gaza incluindo bebés

23 ago, 2025 - 14:30 • Lusa

A ONU declarou a fome na província de Gaza na sexta-feira, a primeira vez no Médio Oriente, e alertou que a situação deverá alargar-se às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Younis (sul) até ao final de setembro.

Pelo menos oito pessoas morreram na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo dois bebés com poucos meses de idade, devido à fome no território palestiniano, anunciou hoje o governo local.

“Isto eleva o total de vítimas [da fome] para 281, incluindo 114 crianças”, desde o início da ofensiva militar israelita em outubro de 2023, disse o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

A situação de fome em Gaza e nas cidades vizinhas afeta mais de meio milhão de pessoas, segundo a ONU.

O secretário-geral adjunto das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, afirmou na sexta-feira que se trata de uma fome “previsível e evitável” causada pelo homem.

Uma das crianças referidas no comunicado do Ministério da Saúde era uma menina 5 meses que morreu na sexta-feira no Hospital Naser de Khan Younis, após sofrer de “desnutrição grave”, disse um médico daquela unidade à EFE.

Embora a criança sofresse de atrofia e paralisia cerebral desde o nascimento, não sobreviveu à escassez de alimentos e suplementos nutricionais, segundo a mesma fonte.

“Ela morreu por falta de leite”, declarou o pai da menina, Ashraf Brika, à agência palestina Wafa, depois de explicar que tentou, sem sucesso, conseguir leite em pó altamente nutritivo na devastada Faixa de Gaza.

Segundo a família da menina, a mãe, Sahar Salim Brika, 31 anos, também sofre de desnutrição e não conseguia alimentar a filha.

Num outro comunicado, o Ministério da Saúde de Gaza apelou hoje à comunidade internacional para agir e ir além de meras declarações.

“Salientamos que a instigação da fome é apenas um elemento dos capítulos do genocídio, que também inclui a destruição sistemática do setor da saúde e de outros setores, os massacres em massa e a política de erradicação geracional”, afirmou.

“Centenas de mortes poderiam ter sido evitadas e as vidas de milhares estão em risco”, acrescentou.

Israel negou a existência de fome na Faixa de Gaza e acusou a ONU de veicular uma narrativa falsa do Hamas, o grupo extremista que governa o enclave palestiniano desde 2007.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

A ofensiva israelita provocou mais de 62.260 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde de Gaza, considerados fiáveis pela ONU.

Israel, Estados Unidos e União Europeia consideram o Hamas como uma organização terrorista.

