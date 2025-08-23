Musk tentou alistar Zuckerberg para comprar OpenAI

A OpenAI revelou em tribunal que Elon Musk contactou Mark Zuckerberg no início do ano com vista a discutir um possível investimento ou financiamento no âmbito de uma oferta de aquisição da empresa.

De acordo com a OpenAI, Musk terá revelado comunicações com Zuckerberg durante interrogatórios sob juramento. O empresário lidera atualmente a xAI, uma start-up que concorre diretamente com a OpenAI no sector da inteligência artificial.

"As comunicações da Meta com outros proponentes, ou comunicações internas, incluindo as que refletem discussões com Musk ou outros interessados, também esclareceriam as motivações da proposta," indicou a OpenAI no processo, sublinhando que tanto Musk como a Meta são dois dos seus maiores concorrentes.

A OpenAI solicitou ainda que um juiz federal obrigue a Meta a entregar documentos e mensagens relacionadas com qualquer proposta de aquisição da empresa, bem como comunicações sobre possíveis reestruturações ou recapitalizações da OpenAI.

Em resposta, a Meta argumentou no mesmo processo que qualquer informação relevante deve ser obtida diretamente junto de Musk e da xAI, e pediu ao tribunal que rejeitasse o pedido da OpenAI.

"As próprias comunicações da Meta sobre a reestruturação ou recapitalização da OpenAI (mesmo após terem sido restringidas) não são relevantes para esta ação," fez saber a tecnológica.