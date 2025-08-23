Menu
  • Noticiário das 23h
  • 23 ago, 2025
Nova aposta da Netflix: ver séries de acordo com o horóscopo

23 ago, 2025 - 23:23 • Redação

A Netflix lançou um novo separador dedicado à astrologia, com listas de filmes e séries adaptadas a cada signo.

A Netflix apresentou esta semana a funcionalidade Your Zodiac Watchlist, um centro de navegação baseado nos signos do zodíaco, avança a revista “Variety”.

A nova ferramenta permite aos utilizadores explorarem o catálogo da plataforma de acordo com as características associadas ao seu signo astrológico.

O novo separador começará a surgir automaticamente nas páginas iniciais dos subscritores ao longo do fim-de-semana, para assinalar o início da temporada de Virgem, que decorre entre 23 de agosto e 22 de setembro.

Cada signo tem direito a uma secção própria, com sugestões personalizadas. A título de exemplo, os Virgens são convidados a ver títulos como “Animal Kingdom”, “The Queen’s Gambit” e “Now You See Me”, enquanto os Escorpiões podem explorar séries como “Wednesday”, “Untamed” e “You”.

A funcionalidade integra-se na estratégia mais ampla da plataforma de lançar coleções temáticas semanais, adaptadas a momentos culturais e tópicos em destaque nas redes sociais.

