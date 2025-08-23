Menu
Passageiro português tenta invadir cabine de avião da EasyJet entre Lyon e Porto

23 ago, 2025 - 21:59 • Fábio Monteiro com Lusa

Um passageiro português tentou invadir a cabine de um voo EasyJet entre Lyon e Porto, obrigando ao regresso da aeronave ao aeroporto francês. O jovem foi hospitalizado após ser detido.

Um voo da EasyJet entre Lyon e Porto foi forçado a regressar ao aeroporto francês na noite de sexta-feira, depois de um passageiro português de 26 anos ter tentado invadir a cabine dos pilotos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo informações confirmadas pela polícia francesa e pela companhia aérea, o incidente ocorreu pouco depois da descolagem do aeroporto Lyon Saint-Exupéry.

O passageiro, em estado de delírio, tentou forçar a entrada na cabine, tendo sido impedido por outros ocupantes do voo.

“O sujeito foi imobilizado por outros passageiros e mantido algemado até o retorno ao aeroporto, onde foi colocado sob custódia policial”, indicou fonte policial francesa, citada pela AFP.

A EasyJet confirmou que o jovem português apresentava “sinais de delírio” e foi assistido por uma equipa médica após a aterragem.

O avião descolou novamente para o Porto após o incidente, aterrando na cidade portuguesa ainda na noite de sexta-feira, informou a companhia aérea.

