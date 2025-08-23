Passageiro português tenta invadir cabine de avião da EasyJet entre Lyon e Porto

23 ago, 2025 - 21:59 • Fábio Monteiro com Lusa
Um voo da EasyJet entre Lyon e Porto foi forçado a regressar ao aeroporto francês na noite de sexta-feira, depois de um passageiro português de 26 anos ter tentado invadir a cabine dos pilotos.
Segundo informações confirmadas pela polícia francesa e pela companhia aérea, o incidente ocorreu pouco depois da descolagem do aeroporto Lyon Saint-Exupéry.
O passageiro, em estado de delírio, tentou forçar a entrada na cabine, tendo sido impedido por outros ocupantes do voo.
“O sujeito foi imobilizado por outros passageiros e mantido algemado até o retorno ao aeroporto, onde foi colocado sob custódia policial”, indicou fonte policial francesa, citada pela AFP.
A EasyJet confirmou que o jovem português apresentava “sinais de delírio” e foi assistido por uma equipa médica após a aterragem.
O avião descolou novamente para o Porto após o incidente, aterrando na cidade portuguesa ainda na noite de sexta-feira, informou a companhia aérea.