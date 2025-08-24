EUA impediram Ucrânia de alvejar Rússia com mísseis de longo alcance

O Pentágono impediu secretamente a Ucrânia de utilizar sistemas de mísseis tácticos ATACMS do Exército dos EUA para atingir alvos dentro da Rússia, limitando a capacidade de Kiev de empregar estas armas na sua defesa contra a invasão de Moscovo, informou o jornal norte-americano Wall Street Journal (WSJ) neste sábado, citando responsáveis norte-americanos. A decisão abrangeu também os mísseis britânicos Storm Shadow, cujo uso depende de informação prestada pelos americanos. A autorização tinha sido dada previamente por Biden, a menos de dois meses da tomada de posse de Donald Trump, em janeiro. Resultados diplomáticos aquém do esperado A notícia surge numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, se mostra cada vez mais frustrado publicamente com a guerra de três anos e com a sua incapacidade de assegurar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Depois da cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, e de um encontro subsequente com os líderes europeus e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, não terem produzido progressos notáveis, Trump afirmou na sexta-feira que estava novamente a considerar impor sanções económicas à Rússia ou, em alternativa, abandonar o processo de paz. "Vou tomar uma decisão sobre o que faremos, e será uma decisão muito importante, que pode incluir sanções maciças ou tarifas maciças, ou ambas, ou não faremos nada e diremos que a luta é vossa", disse Trump. Trump esperava organizar um encontro bilateral entre Putin e Zelenskiy, mas isso também se revelou difícil. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse à NBC na sexta-feira que não estava preparada uma agenda prévia que tornasse possível uma reunião com Zelenskiy.